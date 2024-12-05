Çin'den ABD'li silah şirketlerine yaptırım kararı

Çin, ABD'nin Tayvan'a yönelik 385 milyon dolarlık silah satışını onaylamasının ardından 13 ABD askeri firmasına yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, bu yaptırımların Tayvan’a sağlanan F-16 jetleri ve radar yedek parçaları gibi savunma ekipmanlarına karşı alınan bir misilleme olduğunu belirtti.

Açıklamada, kısıtlamaların 5 Aralık 2024'te yürürlüğe gireceği belirtildi.

Kara listede Teledyne Brown Engineering, BRINC Drones, Rapid Flight, Red Six Solutions, Shield AI, SYNEXXUS, Firestorm Labs, Kratos Unmanned Aerial Systems, HavocAI, Neuros Technologies, Cyberlux Corporation, Domo Taktik İletişim ve Grup W yer alıyor.

Ekim ayında ABD Dışişleri Bakanlığı, NASAMS hava savunma sistemleri ve radar istasyonlarının Tayvan'a yaklaşık 2 milyar dolara olası satışını onayladı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 17 Kasım'da Peru'da ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede, ABD'nin Tayvan Boğazı'nda barışı korumak istiyorsa bu konuya ihtiyatlı ve basiretli yaklaşması, Taipei'nin bağımsızlığına açıkça karşı çıkması ve Tayvan'ın barışı desteklemesi gerektiğini söyledi.

Tayvan, Çan Kay-şek (1887-1975) liderliğindeki Kuomintang kuvvetlerinin kalıntılarının Çin İç Savaşı'nda mağlup olduktan sonra buraya kaçtığı 1949'dan beri kendi yönetimi tarafından yönetiliyor. Pekin'in Rusya dahil çoğu ülke tarafından desteklenen resmi tutumuna göre burası ÇHC'nin bölgelerinden biri.

Washington, 1979'da Taipei ile diplomatik ilişkilerini kesip ÇHC ile yeniden kurdu. “Tek Çin” politikasını tanıyan ABD, Taipei yönetimiyle temaslarını sürdürmeye ve Çin tahminlerine göre son birkaç yılda 70 milyar doları aşan adaya silah tedarik etmeye devam ediyor.