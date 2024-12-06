Hakan Fidan yarın Doha'ya gidiyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da 7-8 Aralık'ta düzenlenecek olan 22. Doha Forumu kapsamında çeşitli oturumlara iştirak edecek.

Fidan'ın Doha'da mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

22. Doha Forumu 7-8 Aralık'ta "Yenilik Gereksinimi" temasıyla Doha'da düzenlenecek.

Forum marjında, yarın, Rusya Federasyonu ve İran Dışişleri Bakanları'nın katılımıyla Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenmesi planlanıyor.

Forum'da bir araya gelecek dünya liderleri, siyasetçiler ve uzmanlar jeopolitik gerilimler, küresel güvenlik, insani krizler ve teknolojik gelişmeleri tartışacak.

"Diplomasi, Diyalog, Çeşitlilik" başlığıyla düzenlenen Doha Forum, paydaşların bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmasına ve dünyadaki krizlere çözüm önerisi sunmasına ortam sunmayı amaçlıyor.