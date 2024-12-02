Irakçi ile Fidan Ankara'da bir araya geldi

Ankara'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

Suriye'de ve bölgedeki son gelişmeler bu görüşmenin odaklandığı konulardan biridir.

Irakçi dün Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya gelerek, İran'ın Suriye hükümetine, milletine destek sağlama konusundaki kararlı duruşunun devam ettiğini vurguladı.

Bakan Irakçi ayrıca Ankara'ya giriş sırasında "İran ve direniş grupları teröristlere karşı Suriye’yi destekliyor ve Türkiye ile ortak kaygılarımız var ve bölgesel istikrar yönünde bir anlaşmaya varmayı umuyoruz” ifadesinde bulundu.