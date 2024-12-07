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7 Ara 2024 15:20

Lübnan ordusu, Suriye ile olan sınır bölgelerine askeri teçhizat gönderdi

Lübnan ordusu, Suriye ile olan sınır bölgelerine askeri teçhizat gönderdi

Suriye'de yaşanan çatışmaların ardından Lübnan ordusu, bu ülkeyle olan sınır bölgelerine asker ve askeri teçhizat gönderdiğini duyurdu.

Al Jazeera’ye göre, Suriye'de yaşanan çatışmaların ardından Lübnan ordusu, bu ülkeyle olan sınır bölgelerine asker ve askeri teçhizat gönderdiğini duyurdu.

 Lübnan Enformasyon Bakanı Ziyad el-Makari hükümetin Sur kentindeki olağanüstü toplantısının ardından Suriye ile olan doğu ve kuzey sınır bölgelerine asker ve askeri teçhizat sevk edildiğini bildirdi.

Ziyad el-Makari Lübnan'daki ateşkes konusuna ilişkin ise, “Lübnan'da ateşkesin uygulanmasına yönelik beşli komite Pazartesi günü bir toplantı yapacak” dedi.

News ID 1922377

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