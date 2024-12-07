Suriye ve Rusya'dan terörist mevzilerine ağır darbe

Suriye Silahlı Kuvvetleri’nin Rus Hava-Uzay Kuvvetleri ile birlikte teröristlerin Humus ve Hama’daki mevzilerini ve ikmal yollarını vurduğu aktarıldı.

Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, hükümet güçleri ile Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, teröristlerin Humus ve Hama vilayetlerindeki mevzilerine ve ikmal yollarına yoğun saldırılar düzenledi.

Açıklamada, “Hama ve Humus vilayetlerinde faaliyet gösteren güçlerimiz, (terörist) mevzilere ve ikmal yollarına top ve roket atışları ile yoğun saldırılar düzenliyor. Suriye ve Rus askeri uçakları da teröristlerin Humus ilinin kuzeydoğusundaki yoğunlaştığı yerlere ortak saldırılar düzenledi. 10 militan ve teçhizatları imha edildi” ifadelerine yer verildi.

‘Suriye Silahlı Kuvvetleri bir haftada yaklaşık 2.500 teröristi etkisiz hale getirdi’

Diğer yandan Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye ordusunun Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin desteği ile geçen hafta içinde yaklaşık 2.500 teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

İlgili açıklamada, “Geçen hafta Suriye ordusunun Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin desteğiyle saldırıları püskürtmesi sırasında Nusra Cephesi’nden (HTŞ) etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı geçen hafta 2 bin 500’e yükseldi” denildi.