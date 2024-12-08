Fidan'dan ''Suriye'' açıklaması

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün yaptığı açıklamada, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Fidan, ''Suriye halkı ülkelerinin geleceğini yeniden şekillendirecek. Türkiye, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne önem veriyor.'' dedi.

Fidan sözlerine şöyle devam etti:

''Ülkelerini terk etmek zorunda olan milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilirler. Kapsayıcılık ilkesinden hiçbir zaman taviz verilmemeli. Bölgede ve bölge dışındaki tüm aktörlerin sakin biçimde hareket etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı. Terör örgütleri IŞİD ve PKK'nın bu süreçte bir kazanım sağlamaması için mücadele etmeliyiz. Suriye'de yeni hükümetin tüm tarafları kapsayıcı şekilde hareket etmesi gerekir. Biz Suriye'de barışın tesisi için elimizden geleni yapacağız. Bölgesel aktörlerle işbirliğimizi devam ettireceğiz.''

Fidan, ''Türkiye, komşu ülkelerle birlikte Suriye'nin yeniden inşa edilmesi için elinden geleni yapacak. Yeni yönetim ile işbirliği yapılacak.'' ifadesini kullandı.