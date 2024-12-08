Portekiz'den BM'nin 2254 sayılı kararına destek

Portekiz Dışişleri Bakanlığı, bugün (Cumartesi) yayımladığı bir bildiride şu ifadeleri kullandı: "Beşar Esad hükümetinin sona ermesi, BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararına dayanarak Suriye halkının tüm grupları için barışçıl ve kapsayıcı bir geçiş sürecine yol açmalıdır."

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 18 Aralık 2015 tarihinde, dönemin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin başkanlığında ve Barack Obama’nın başkanlık döneminde, 15 üyenin oy birliğiyle Suriye'de barış yol haritasını 2254 sayılı karar başlığı altında onayladı.

Bu kararda, Şam hükümeti ile muhalefet arasındaki müzakerelere vurgu yapılmıştı.