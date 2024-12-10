Polonya’dan UNRWA’ya 2 milyon dolarlık yardım

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'ndan (UNRWA) yapılan açıklamada, Polonya’nın ajansa 2 milyon dolar yardımda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, “Polonya'ya 2 milyon ABD dolarının üzerinde katkıda bulunduğu için teşekkür ederiz. 2024 yılında, 2023'ün rekor yardım seviyesini ikiye katlamıştır. En çok ihtiyaç duyulan bu dönemde desteğimizi sürdürdüğümüz için minnettarız ve önümüzdeki yıl ortaklığımızı daha da genişletmeyi umuyoruz.” denildi.