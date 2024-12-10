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10 Ara 2024 15:20

Polonya’dan UNRWA’ya 2 milyon dolarlık yardım

Polonya’dan UNRWA’ya 2 milyon dolarlık yardım

Polonya, BM’nin Filistin Ajansı’na (UNRWA) 2 milyon dolar yardımda bulundu.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'ndan (UNRWA) yapılan açıklamada, Polonya’nın ajansa 2 milyon dolar yardımda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, “Polonya'ya 2 milyon ABD dolarının üzerinde katkıda bulunduğu için teşekkür ederiz. 2024 yılında, 2023'ün rekor yardım seviyesini ikiye katlamıştır. En çok ihtiyaç duyulan bu dönemde desteğimizi sürdürdüğümüz için minnettarız ve önümüzdeki yıl ortaklığımızı daha da genişletmeyi umuyoruz.” denildi.

News ID 1922493

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