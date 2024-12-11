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11 Ara 2024 20:00

ABD: Irak'a İran enerji ithalatı muafiyeti yeniden uzatıldı

ABD: Irak'a İran enerji ithalatı muafiyeti yeniden uzatıldı

Biden hükümeti, Irak elektrik şebekesi için hayati önemde olan İran’dan enerji tedariğine uyguladığı muafiyeti bir kez daha uzattı.

Biden hükümeti Irak’a, ABD'nin yaptırımlarına tabi tutulan İran'dan doğal gaz ve elektrik ithalatına uyguladığı muafiyeti 4 ay uzattı.

Konuya dair açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ''Bakanlık, 7 Kasım'da Irak'ın elektrik muafiyetini 2018'den bu yana 23. kez uzattı.'' dedi.

Washington yönetimi, Irak'a İran ile doğrudan komşu olması ve enerjide dışa bağımlı olması nedeniyle kısmi muafiyet getirmişti.

ABD, İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından İran karşıtı ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de devreye sokmuştu.
Irak, ülke genelindeki elektrik santrallerini beslemek için İran'dan gaz ithal ediyor.

News ID 1922523

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