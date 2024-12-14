Suriye’den BM'ye İsrail saldırılarına ilişkin mektup

Suriye'nin BM Temsilcisi Kusay el-Dahhak, İsrail’in Kuneytra ve Cebel eş-Şeyh’teki saldırılarını kınayarak BM ve Güvenlik Konseyi’ni müdahaleye çağırdı. İsrail’in 1974 Ateşkes Anlaşması’nı ihlal ettiğini belirten el-Dahhak, saldırıların durdurulmasını ve işgal edilen toprakların geri çekilmesini talep etti.

Rusya el-Yovm’a göre, 9 Aralık tarihli bu mektuplarda, İsrail ordusunun Şam kırsalındaki Cebel eş-Şeyh ve Kuneytra vilayetinde yeni topraklar işgal ettiği ve aynı anda ağır saldırılar gerçekleştirdiği ifade edildi. Dahhak, Suriye’nin yeni bir döneme girdiği bir süreçte bu saldırıların artmasına dikkat çekti.

Suriye temsilcisi, İsrail’in saldırılarının 1974 Ateşkes Anlaşması’nı açıkça ihlal ettiğini belirterek, bu durumun BM ve Güvenlik Konseyi’nin acil müdahalesini gerektirdiğini vurguladı. Dahhak, BM ve Güvenlik Konseyi’ni İsrail’in saldırılarını durdurmaya ve işgal ettiği topraklardan geri çekilmesini sağlamaya çağırdı.

Mektuplarda ayrıca, Suriye hükümetinin talimatları doğrultusunda hareket edildiği belirtildi. Suriye temsilcisi, saldırıların askeri ve sivil bölgeleri hedef almaya devam ettiğini dile getirerek uluslararası toplumu bu saldırılara karşı acil adım atmaya davet etti.