Rusya, Suriye'den çekiliyor mu?

Batılı uzmanlara göre bölgede kademeli bir çekilmenin başladığı açık. Ancak Moskova'nın Suriye'den tamamen çekilip çekilmeyeceği bilinmiyor.

Rusya'nın Suriye'de Hmeymim Hava üssü ve Tartus Deniz Üssü bulunmaktadır.

Şam hükümetinin düşmesi ile Moskova yönetiminin bu üslerle ilgili tutumu merak konusuydu.

Amerikan teknoloji şirketi Maxar, hava üssünden uydu fotoğraflarını yayınladı.

Ekipmanlar üçaklara yüklendi

O fotoğraflarda, hava üssündeki ekipmanların söküldüğü ve An-124 tipi kargo uçağına konulduğu görüldü.

Bir diğer uydu fotoğrafında da Ka-52 tipi bir helikopter ve bir S-400 hava savunma sisteminin sökülmek için bekletilmesi yer aldı.