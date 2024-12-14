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14 Ara 2024 13:51

Rusya, Suriye'den çekiliyor mu?

Rusya, Suriye'den çekiliyor mu?

Bir Amerikan teknoloji şirketi Suriye'de bulunan Rusa üslerinin uydu fotoğraflarını yayınladı. Üslerdeki bazı malzemelerin taşınmak üzere kargo uçaklarına konulduğu görüldü.

Batılı uzmanlara göre bölgede kademeli bir çekilmenin başladığı açık. Ancak Moskova'nın Suriye'den tamamen çekilip çekilmeyeceği bilinmiyor.

Rusya'nın Suriye'de Hmeymim Hava üssü ve Tartus Deniz Üssü bulunmaktadır.

Şam hükümetinin düşmesi ile Moskova yönetiminin bu üslerle ilgili tutumu merak konusuydu.

Rusya, Suriye'den çekiliyor mu?

Amerikan teknoloji şirketi Maxar, hava üssünden uydu fotoğraflarını yayınladı.

Rusya, Suriye'den çekiliyor mu?

Ekipmanlar üçaklara yüklendi

O fotoğraflarda, hava üssündeki ekipmanların söküldüğü ve An-124 tipi kargo uçağına konulduğu görüldü.

Bir diğer uydu fotoğrafında da Ka-52 tipi bir helikopter ve bir S-400 hava savunma sisteminin sökülmek için bekletilmesi yer aldı.

News ID 1922581

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