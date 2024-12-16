AB'nin Suriye ile müzakere görevlisi atandı

El-Cezire'nin Almanya haber ajansına dayandırdığı haberine göre, Avrupa Birliği, Alman diplomat Michael Ohnmacht’ı Suriye’nin yeni yöneticileriyle müzakere kanalları kurmakla görevlendirdi.

El-Meyadin’in aktardığına göre, Almanya haber ajansı, Michael Ohnmacht’ın Avrupa Birliği ile Suriye'nin yeni yöneticileri arasında iletişim kanalları oluşturma görevini üstlendiğini bildirdi.

Bu gelişmelerin öncesinde, Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu, AB’nin Suriye’deki üst düzey diplomatı Michael Ohnmacht’a, Şam’a giderek "yeni hükümet" olarak adlandırılan yönetimle temas kurma talimatı verdiğini açıklamıştı.

AB Dış Politika Sorumlusu Borell, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, "AB'nin Suriye'deki kıdemli diplomatını Şam’a gönderdim. Orada yeni hükümet ve halkla iletişim kuracak. Diplomatımız bugün Şam’a hareket edecek." dedi.

8 Aralık'ta Şam'ın silahlı isyancılar ve Heyet Tahrir el-Şam saldırısıyla düşmesinin ardından, eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Rusya’ya gitmiş ve 10 Aralık'ta Muhammed el-Beşir geçici başbakan olarak Suriye’nin idaresini üstlenmişti.