Fransa, Suriye ile diplomatik ilişkilerini yeniden başlattı

Fransa, 2012 yılında Suriye ile diplomatik ilişkilerini kesmesinin ardından 12 yıl sonra ilk kez dört diplomatını Şam’a gönderiyor.

Fransız medyasına göre, söz konusu heyet, bugün (Salı), Suriyeli yetkililerle temaslarda bulunmak ve ülkedeki insani ihtiyaçları değerlendirmek amacıyla Suriye’ye gidecek.

Fransa Dışişleri Bakan Vekili Jean-Noel Barrot, diplomatların görevinin “Fransa’nın Suriye’deki nüfuzunu yeniden tesis etmek, yeni yöneticilerle ilk temasları kurmak ve insani ihtiyaçları değerlendirmek” olduğunu açıkladı.

Fransa, 2012 yılında Suriye ile diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu süreçte Şam’la iletişimini Romanya’nın Şam Büyükelçiliği ile Beyrut’taki diplomatik temsilcilikler üzerinden sürdürmüştü. Fransa Dışişleri Bakanlığı, pazar günü yayımladığı açıklamada, bu hafta Şam’a bir diplomatik heyetin gönderileceğini duyurmuştu.