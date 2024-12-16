İran’dan uluslararası kurumların İsrail suçları karşısındaki tutumuna eleştiri

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Siyonist rejimin, Nuseyrat Kampı da dahil olmak üzere Gazze'deki Filistinli mültecilerin çadırlarına düzenleyerek masum çocuklar da dahil olmak üzere onlarca masum insanın şehit olmasına ve yaralanmasına neden olan vahşi saldırılarının devam etmesini şiddetle kınadı.

Uluslararası kurumların ve BM Güvenlik Konseyi'nin Filistinlilere yönelik süregelen soykırım karşısında devam eden eylemsizliğini utanç verici olarak nitelendiren Sözcü Bekayi, Gazze'deki soykırımın durdurulması ve işgalci rejimin liderlerinin işlediği iğrenç suçlardan dolayı cezalandırılması için uluslararası topluma acil eylem çağrısında bulundu.

Bekayi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, üst düzey İsrailli yetkililerin savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle cezai kovuşturulması ve tutuklanmasına ilişkin verdiği kararları hatırlatarak, mahkemeye üye ülkelerin tutuklama emirlerini uygulama sorumluluğunun yanı sıra genel uluslararası hukuk kapsamında tüm ülkelerin uluslararası insancıl hukuka ve soykırımın yasaklanmasına uyumu sağlama görevine dikkat çekti.

Siyonist rejimin, Uluslararası Adalet Divanı'nın soykırımın durdurulması ve "Soykırımın Yasaklanması Sözleşmesi"ne aykırı eylemlerde bulunulmaması yönünde verdiği emirleri dikkate almadığına atıfta bulunan Bekayi, rejimin işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçların yanı sıra, soykırım suçu ve saldırı suçu da işlediğini söyledi.