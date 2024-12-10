İran'dan Siyonist rejimin "Suriye" saldırılarına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Siyonist rejimin son iki günde Suriye'nin altyapısına yönelik tekrarlanan saldırılarını şiddetle kınayarak, Siyonist rejime destek veren batılı ülkeleri bu bariz hukuk ihlali karşısında sessiz kalmaları nedeniyle sert bir şekilde eleştirdi.

Suriye halkının hükümet değişikliğinin neden olduğu değişikliklerle karşı karşıya olduğu bir dönemde Siyonist rejimin bu ülkenin topraklarına askeri saldırılarına atıfta bulunan Bekayi, bu saldırıları BM Şartı'nın açık bir ihlali olarak değerlendirdi ve BM Güvenlik Konseyi'nden saldırının durdurulması ve işgalci rejimin sorumlu tutulması için derhal tepki göstermesini talep etti.

Bekayi, Golan Tepeleri'ndeki işgale işaretle, Siyonist rejimin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ederek işgalin kapsamını genişletmesini, işgalci rejimin yayılmacı ve militan yaklaşımının bir göstergesi ve tüm uluslararası hukuk kurallarına ve normlarına saygısızlık olarak nitelendirdi.

Bekayi ayrıca, Siyonist rejimin Suriye’ye yönelik saldırganlığını durdurmak için bölgesel ve uluslararası tüm kapasitelerin kullanılmasının gerekliliğini vurgulad