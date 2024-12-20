İran Ekonomi Bakanı, D-8 Teşkilatı Genel Sekreteri ile görüştü

İran Ekonomi Bakanı Nasır Himmeti, Kahire'de 11'incisi düzenlenen Gelişen 8 Ülke (D-8) Zirvesi sırasında Gelişen 8 Ülke (D-8) Teşkilatı Genel Sekreteri Isiaka Abdulkadir İmam ile görüştü. Gelişmekte olan 8 İslam ülkesi arasındaki ticaret hacmi ve yatırımın artırmanın yolları ele alındı.

D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı, Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirildi.

Zirveye, D-8'e üye İran, Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, Malezya, Nijerya ve Pakistan'ın devlet ve hükûmet başkanlarının yanı sıra Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov da katılmıştı.

