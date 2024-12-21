Aliyev, Pezeşkiyan'a teşekkür mektubu gönderdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'a bir tebrik mektubu gönderdi.

Mektupta, ''19 Aralık 2024 tarihinde Mısır'ın başkenti Kahire'de Gelişmekte olan sekiz ülkenin Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (D-8) 11. Zirvesi sırasında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin oy birliğiyle D-8 teşkilatına üye seçilmesinden dolayı İran İslam Cumhuriyeti'ne ve şahsen Size derin teşekkürlerimi sunarım.

Azerbaycan'ın adaylığına gösterilen net destek, teşkilata üye olan her bir ülke ile sağlam dostluk ve işbirliği ilişkilerimizin, birliğimizin ve dayanışmamızın tezahürüdür.

Eminim ki Azerbaycan, tüm üye ülkelerle birlikte D-8'in temel ilkelerinin korunması, teşkilat çerçevesinde işbirliğinin derinleşmesi ve ortak çıkarlarımızın teşviki, İslam dayanışmasının güçlenmesi ve büyük güce dönüşmesi amacıyla ortak çabaların seferber edilmesine katkıda bulunacaktır.

Bu fırsatı kullanarak, halklarımız ve ülkelerimizin çıkarları doğrultusunda Azerbaycan-İran dostluk ve işbirliği ilişkilerinin karşılıklı saygı ve iyi komşuluğa dayalı olarak güçlendirilmesi yönünde ortak çabalarımızı sürdüreceğimize olan inancımı ifade etmek istiyorum.

Bir kez daha Size minnettarlığımı ifade ediyor, işlerinizde başarılar, dost ve kardeş İran halkına huzur ve refah diliyorum.'' ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatına üye olduğunu duyurmuştu.