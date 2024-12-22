RIA Novosti’nin aktardığına göre, Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi verilerine dayanarak, Moskova’nın Şubat 2022’de Ukrayna’da başlattığı askeri operasyonların başlangıcından bu yana, en az 30 adet Amerikan yapımı “Patriot” hava savunma sistemi yok edildi.

Haberde, 15 Aralık’ta gerçekleştirilen ve dört füze rampasının yok edildiği başarılı bir saldırıya değiniliyor. Ayrıca, 17 Ağustos’ta dört füze rampası ve iki radar istasyonunun imha edildiği, 7 ve 20 Temmuz tarihlerinde ise iki füze rampasının daha yok edildiği belirtiliyor.

RIA Novosti, Amerikan hava savunma sistemlerine yönelik en başarılı saldırının 16 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirildiğini yazdı. Bu saldırıda, Kiev’e hipersonik “Kinjal” füzesi ile yapılan saldırı sonucu beş adet Patriot sistemi ve çok amaçlı bir radar istasyonu imha edildi.