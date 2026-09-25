Trump'ın yalanına Pezeşkiyan tokat gibi bir yanıt verdi

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi'nin imamlığında eda edildi.

Cuma Namazı hutbelerinde konuşan Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndaki hitabını överek, “İran’ın savaştan korkmadığı” yönündeki sözlerinin, İran halkının “gür ve sarsılmaz sesini” yansıttığını ifade etti.

Ayetullah Hatemi, dünyanın önde gelen medya kuruluşlarının, İran’ın teslim olmayacağı ve zorbalığa boyun eğmeyeceği gerçeğini manşetlerine taşıdığına dikkat çekti.

"Trump’ın BM’deki konuşması yalanlarla doluydu"

Ayetullah Hatemi, “ABD Başkanı Donald Trump’ın BM’deki konuşması yalanlarla doluydu” dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın, Donald Trump’ın yalanlarına “tokat gibi bir yanıt” verdiğini belirten Ayetullah Hatemi, “Trump kendi milletini anlamaktan aciz kaldı ve Amerika’ya felaket getirdi. ABD başkanları tarihinde daha önce hiç bu denli bir itibarsızlık yaşanmamıştı” değerlendirmesinde bulundu.