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22 Ara 2024 20:55

Brezilya'da uçak düştü!

Brezilya'da uçak düştü!

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletine bağlı turistik Gramado kentinde uçak kazası meydana geldi.

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, kaza ile ilgili olarak, “Maalesef ilk bilgiler uçaktaki yolcuların hayatta kalamadığını gösteriyor." dedi.

Yetkililer, uçağın düştüğü bölgede yangın çıktığını ve 15 kişinin dumandan etkilendiğini ifade etti.

Uçağın önce bir binanın bacasına, ardından bir evin ikinci katına çarptıktan sonra bir mobilya mağazasının üzerine düştüğü belirtildi.

News ID 1922762

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