İran savaşı Trump'ı ABD seçimlerinde nasıl yenilgiye uğrattı?

ABD'deki ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin aldığı yenilgi, yalnızca parti içi rekabetler veya halkın Donald Trump hükümetinin ekonomik performansına olan memnuniyetsizliğiyle açıklanamaz. Bu yenilginin en önemli faktörlerinden biri, Beyaz Saray'ın dış politikasında ve ABD ile Siyonist İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında aranmalıdır; zira bu çatışma bölge sınırlarını aşarak enerji piyasalarını etkilemiş ve nihayetinde Amerikan halkının günlük yaşamına kadar ulaşmıştır. Şimdi asıl kritik nokta, bizzat Donald Trump'ın da İran'ın Cumhuriyetçi Parti'nin seçim yenilgisindeki rolünü kabul etmiş olmasıdır.

Trımp, Wall Street Journal'a verdiği demeçte, İran ile olan gerilimin Cumhuriyetçilerin ara seçim performansına etkisine dair sorulan soruya, "İran savaşı bunlardan biriydi" yanıtını verdi. Trump ayrıca, petrol fiyatlarındaki artışın Cumhuriyetçilerin siyasi konumuna zarar veren faktörlerden biri olduğunu itiraf etti; ancak yine de kararını savundu ve aynı durumda tekrar seçilse yine aynı kararı vereceğini söyledi.

ABD Başkanı, İran ile olan gerilimin Cumhuriyetçi Parti'nin sandıktaki gücünü zayıflatmada rol oynadığını artık kabul etmektedir; bu durum, Washington'ın stratejik kararlarının sonuçlarının yalnızca bölgesel gelişmeler ekseninde değerlendirilemeyeceğini göstermektedir.

Savaş Maliyetleri ABD'ye Geri Dönüyor

İran'a yönelik saldırganlığın en önemli sonuçlarından biri, küresel enerji piyasaları üzerindeki etkisi ve ABD'de yakıt fiyatlarının artmasıdır. Özellikle Hürmüz Boğazı gibi enerji nakil güzergâhlarında yaşanan aksamalar ve petrol piyasasındaki belirsizliğin artması, ekonomik maliyetleri yükselterek Amerikalılar üzerinde yeni bir baskı oluşturmuştur. Bu durum, Trump hükümeti için iki kat daha kritik bir önem taşımaktaydı; zira kendisi, Beyaz Saray'a geri dönüş öncesinde enflasyonu ve yaşam maliyetlerini düşürme vaadiyle seçmenlerin önemli bir kesiminin desteğini kazanmıştı.

Veriler, bu baskının boyutlarını açıkça ortaya koymaktadır. ABD'de normal benzin fiyatları galon başına 4 dolar sınırını aşarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 1 dolarlık bir artış göstermiştir. Petrol fiyatları da kriz dönemlerinde varil başına 112 dolar seviyelerine kadar yükselmiştir. Bu rakamlar Amerikalı vatandaşlar için yalnızca küresel piyasadaki ekonomik göstergelerden ibaret değildir; yakıt fiyatlarındaki artış, ulaşımı, yük taşımacılığını ve birçok hizmet ile ürünün fiyatını doğrudan etkilemektedir.

Bu nedenle, İran ile olan gerilim, kademeli olarak bir dış politika meselesi olmaktan çıkıp ABD içinde ekonomik ve geçim odaklı bir soruna dönüşmüştür. Günlük yaşam maliyetlerindeki artışla karşı karşıya kalan vatandaşlar, Trump'ın daha önce yaşam maliyetlerini düşüreceğine dair verdiği vaatlerin aksine, hükümet kararlarının etkilerini doğrudan hayatlarında hissetmişlerdir.

Seçmenler ve Dış Politika Faturaları

Seçim sonrası anketler, yaşam maliyetlerinin seçmen kararlarında ne denli belirleyici bir rol oynadığını göstermektedir. Bir ankete göre, seçmenlerin yaklaşık %90'ı yaşam maliyetlerini seçimlerinde önemli veya çok önemli bir faktör olarak değerlendirdiğini belirtmiştir. Ayrıca, katılımcıların yaklaşık üçte ikisi, Trump'ı ürün ve hizmetlerdeki yüksek fiyatların sorumlusu olarak göstermiştir. Aynı ankette, ABD Başkanı'nın performansından duyulan memnuniyetsizlik oranı %62 olarak kaydedilmiştir.

Bu istatistikler, ekonomik hoşnutsuzluğun seçimlerde yalnızca ikincil bir mesele olmadığını, aksine hükümetin değerlendirilmesinde en temel kriterlerden biri haline geldiğini kanıtlamaktadır. Dikkat çekici olan husus şudur; seçmenlerin önemli bir kısmı, Trump hükümetinin politikalarını —İran ile olan gerilim ve ticari tarifeler de dahil olmak— ekonomik durumun kötüleşmesinde etkili gördüğünü ifade etmiştir.

Böyle bir atmosferde Demokratlar, yakıt fiyatlarındaki artışı ve yaşam maliyetlerini doğrudan hükümetin politikalarıyla ilişkilendirmeyi başarmıştır. Diğer bir deyişle, Trump yönetiminin dış politika çatışmalarını, karmaşık bir uluslararası dosya olmaktan çıkarıp seçmen için somut bir meseleye dönüştürmüşlerdir: Amerikalı vatandaşlar, hükümetin güvenlik ve strateji gerekçeleriyle sunduğu kararların bedelini neden ödemek zorundadır?

Vaatler ve Performans Arasındaki Uçurum

Trump, kararının doğruluğunu savunsa da seçim sonuçları, bu kararın maliyetinin bir kısmının Cumhuriyetçi Parti'nin hanesine yazıldığını göstermektedir. Trump, seçimlerde bizzat aday olmadığı vurgusuyla, yenilgiyi kendi sicilinden ayırmaya çalışmaktadır; ancak ABD'deki ara seçimler, genellikle mevcut Başkan ve hükümetin performansının değerlendirilmesi için bir fırsat niteliği taşır.

Öte yandan, Trump'ın seçim vaatleri ile hükümetinin performansı arasındaki çelişki de bu yenilgide kritik bir rol oynamaktadır. Trump, önceki hükümetlerin dış müdahalelerini eleştirerek ve iç meselelere odaklanma vaadiyle Amerika'nın önemli bir kesimini arkasına almayı başarmıştı. Ancak İran ile girilen yüksek maliyetli çatışma, bu imajı ciddi bir sınavla karşı karşıya bıraktı. Bir hükümet, yaşam maliyetlerini düşürme sloganıyla iktidara gelip de dış kaynaklı bir kriz neticesinde enerji fiyatları yükseldiğinde, ekonomik vaatlerinin güvenilirliği ağır bir baskı altına girmektedir.

Elbette Cumhuriyetçilerin yenilgisindeki tüm faktörleri yalnızca İran dosyasına indirgemek mümkün değildir. Ticari tarifeler, enflasyon, Cumhuriyetçi adayların durumu ve genel hükümet performansına yönelik hoşnutsuzluk da seçim sonuçlarında etkili olmuştur. Bununla birlikte, Trump'ın İran'ın rolünü açıkça kabul etmesi ve petrol fiyatlarındaki artışın etkilerine yaptığı vurgu, bu dosyanın hükümetin seçim yarışındaki en zayıf noktalarından biri haline geldiğini göstermektedir.

ABD Seçimlerinin Dünyaya Gönderdiği Mesaj

İngiltere Başbakanı Andy Burnham’ın ABD seçim sonuçlarına yönelik tepkisi, madalyonun bir başka yüzünü de gözler önüne sermektedir. Burnham, bu sonuçları küresel toplumun İran ile olan çatışmayı sona erdirmeye ve yaşam maliyetlerini düşürmeye odaklanması için bir fırsat olarak değerlendirmiş; Amerikalı seçmenlerin mesajının da bu doğrultuda olduğunun altını çizmiştir.

Bu duruş, İran ile yaşanan gerilimin sonuçlarının yalnızca Tahran ve Washington arasındaki ilişkilere sıkışıp kalmadığını, meselenin uluslararası bir boyuta evrildiğini göstermektedir. Enerji maliyetlerindeki artış, ekonomik belirsizlik ve krizin tırmanmasına dair endişeler, diğer devletleri de siyasi çözümlere ve gerilimi düşürmeye yönelik adımlar atmaya sevk etmektedir.

Bu perspektiften bakıldığında, ABD'deki ara seçimleri sadece Kongre'deki koltuk değişimleri olarak analiz etmek yetersiz kalacaktır. Bu seçimler, yüksek maliyetli dış politikanın, yerleşik hükümetin zayıflamasını sağlayan temel faktörlerden biri haline gelebileceğini kanıtlamıştır. Trump, İran konusundaki kararlarının doğruluğu konusunda ısrarını sürdürse de, bu kararların siyasi ve ekonomik yansımalarını göz ardı edemez.

ABD'deki son seçimlerde açıkça görülen durum, dış politikanın maliyetlerinin ülkenin kendi içine dönmesi olmuştur. Başlangıçta enerji piyasalarında ve vatandaşların geçim sıkıntısında kendini gösteren bu maliyetler, daha sonra siyasi rekabet arenasında etkisini hissettirmiştir. Böylelikle İran ile olan gerilim, yalnızca Trump hükümetinin dış politikasının önemli bir zorluğu olmakla kalmamış, aynı zamanda ABD içindeki Cumhuriyetçi partinin konumunu zayıflatan ana etkenlerden biri haline gelmiştir.

