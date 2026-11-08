Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, “Amerikalı seçmenler seçimini yaptı. Şimdi seçim sırası Beyaz Saray’da” dedi.

Erakçi, "İki günlük teklifimiz masadadır; Savaşın tüm cephelerde sona ermesi de dahil olmak üzere taleplerini kabul edin ve sonuçlarını görün." ifadesini kullandı.

Bakan Erakçi, "Ya da savaşı seçin ve teyakkuzda olan deneyimli askerlerimizin savaş meydanında başınıza nasıl bir ateş cehennemi yağdıracağına şahit olun.” diye konuştu.

