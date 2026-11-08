İran medyası bugün manşetlerinde İran’ın askerî kapasitesi ve füze menziline ilişkin açıklamaların yanı sıra, İran’a karşı yürütülen savaşın ABD iç siyasetindeki yansımalarına odaklandı. Özellikle Cumhuriyetçilerin seçim yenilgisi sonrasında Trump yönetiminde derinleşen görüş ayrılıkları, kabine değişikliği ihtimali ve savaşın siyasi maliyeti öne çıktı. Bazı gazeteler ise Körfez ülkeleri, İsrail ve Azerbaycan arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri İran karşıtı politikalar bağlamında ele aldı.

İşte İran medyasındaki manşetler:

Ferhihtegan: Kushner’in Bakü üzerinden para trafiği ve Arap-İsrail normalleşme projesinin finansmanı

Ferhihtegan gazetesi, Jared Kushner’in BAE, Suudi Arabistan ve İsrail liderleriyle kurduğu siyasi ve ekonomik ilişkileri ele aldı. Haberde, Azerbaycan üzerinden yürütülen para transferleri, Körfez ülkelerinin Kushner’in yatırım şirketine sağladığı 4 milyar dolarlık finansman ve bu ilişkilerin Katar’ın kuşatılması, İran’a yönelik baskı politikası, Libya’daki gelişmeler ve Filistin meselesini dışarıda bırakan Arap-İsrail normalleşme sürecindeki rolü öne çıkarıldı.

Kayhan: İran’ın füze menziline ilişkin kısıtlama kaldırıldı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibî, füze menzilini geliştirme çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü belirterek, İran’ın füze menziline ilişkin kısıtlamanın kaldırıldığını açıkladı.

Muhibî, yeni kapasitenin sahada gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, İran’ın olası tehditlere karşı coğrafi sınırlama olmaksızın karşılık verebilecek imkânlara sahip olduğunu ifade etti.

Son savaşta İran’ın askerî kapasitesini sahada gösterdiğini belirten Muhibî, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmelere ilişkin de bazı atışlar yapıldığını, patlamaların çoğunun hava savunma atışlarından kaynaklandığını ve bir ABD hava aracının isabet aldığını söyledi.

Muhibî ayrıca, Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri'nin yerli savunma teknolojileri geliştirme, füze ve İHA üretimi ile hava savunma sistemleri alanındaki faaliyetlerine değindi. İran’ın askerî ürünlerini bazı ülkelere ihraç ettiğini belirten Muhibî, savaş sırasında füze ve İHA üretiminin yer altı tesislerine taşındığını ve düşman bombardımanına rağmen üretimin sürdürülebileceğini kaydetti.

Sazandegi: Kim tasfiye edilecek?

İran’la savaşın sonuçları ve ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin yaşadığı yenilgi, ABD yönetimindeki görüş ayrılıklarını derinleştirdi. Başkan Yardımcısı JD Vance savaşın sona erdirilmesini savunurken, Savunma Bakanı Pete Hegseth askerî karşılaşmanın sürdürülmesinden yana tavır alıyor.

Cumhuriyetçilerin Kongre’nin iki kanadındaki kontrolü kaybetmesinin ardından Hegseth, savaş politikasının başlıca sorumlularından biri olarak eleştirilerin hedefi hâline geldi. Demokratlar ise İran’la savaşın askerî ve ekonomik sonuçlarına ilişkin kapsamlı soruşturma başlatmaya hazırlanıyor.

Beyaz Saray’da da savaşın sona erdirilmesi konusunda farklı yaklaşımlar öne çıkıyor. Bir kesim Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için diplomatik çözümü, diğerleri askerî saldırıların veya deniz ablukasının sürdürülmesini savunuyor.

Rapora göre Vance, savaşın sona erdirilmesi, enflasyonla mücadele ve “Önce Amerika” politikalarına dönüş çağrılarıyla kendisini Trump yönetiminin tartışmalı dış politika kararlarından uzaklaştırmaya çalışıyor. Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun ise 2028 başkanlık seçimleri öncesinde yönetimden ayrılabileceği yönündeki iddialar gündemde.

Haberde, Trump’ın seçim yenilgisinin ardından yönetim kadrosunda değişikliklere yöneldiği belirtilirken, İran’la savaşın artık yalnızca dış politika meselesi olmaktan çıkarak Trump yönetiminin siyasi geleceğini ve iç dengelerini etkileyen bir krize dönüştüğü vurgulanıyor.

Javan: Trump ABD’de “rejim değişikliğine” yöneldi!

ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin Kongre’nin her iki kanadındaki kontrolü kaybetmesinin ardından kabinesinde değişiklik yapabileceğini açıkladı. CBS’e verdiği röportajda bazı kabine üyelerinin görevden alınabileceğini belirten Trump, kabinesinden memnun olduğunu ancak birkaç değişikliğe gidebileceğini söyledi.

Savunma Bakanı Pete Hegseth’in görevden alınabileceği yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken, Genelkurmay Başkanı Dan Caine ve CENTCOM Komutanı Brad Cooper’ın da İran’la savaşın sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde isimlerinin geçtiği bildiriliyor. Florida Valisi Ron DeSantis ise Hegseth’in olası halefi olarak gösteriliyor.

Haberde, yönetimdeki değişim baskısının başlıca nedenleri arasında İran’la savaşın siyasi ve ekonomik maliyetleri, enerji fiyatlarındaki artış, hane halkının geçim sıkıntısı ve Trump’ın gümrük tarifelerine yönelik tepkiler gösteriliyor. Ayrıca Beyaz Saray ve Adalet Bakanlığı'nda bazı görev değişiklikleri ve istifaların yaşandığı aktarılıyor.

Habere göre Trump, yönetim kadrosunda değişiklik yaparak seçim yenilgisinin sorumluluğunu paylaşmayı ve siyasi konumunu yeniden güçlendirmeyi hedefliyor. Demokratların Kongre’de kontrolü ele geçirmesiyle yönetimin politikalarına yönelik soruşturma ve denetim baskısının artması beklenirken, yenilginin JD Vance ve Marco Rubio’nun 2028 başkanlık seçimlerine ilişkin siyasi hesaplarını da etkilediği belirtiliyor.