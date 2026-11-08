Al Masirah televizyonunun haberine göre Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan’a yönelik dört askeri operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Seri, birinci operasyonda Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Halid Uluslararası Havalimanı, Aramco şirketine ait depolar ve mali merkezin başarıyla hedef alındığını, hedeflere büyük hasar verildiğini söyledi.

İkinci operasyonda Bukayk'taki Aramco tesislerinin hedef alındığını belirten Seri, bu saldırının ardından tesiste yangınlar çıktığını ifade etti.

Yahya Seri, üçüncü operasyonun Suudi Arabistan destekli güçlerin Cevf vilayetinin doğusu ile Marib vilayetinin Medğal bölgesindeki toplandığı noktalara yönelik düzenlendiğini, Suudi subay Faris eş-Şemri komutasındaki bu güçler arasında çok sayıda ölü ve yaralı bulunduğunu aktardı.

Sözcü Seri, dördüncü operasyonda ise Lahic vilayetinin Medaribe bölgesinde Suudi subay Bedir el-Harbi komutasındaki Suudi yanlısı güçlerin toplandığı noktanın hedef aldığını bildirdi.

Yahya Seri, Şehit olan Yemenlilerin intikamını almak ve Suudi saldırganlığını caydırana kadar Suudi Arabistan'ın derinliklerine yönelik askeri operasyonları sürdüreceklerini vurgulayarak, Allah'ın yardımıyla Suudilere "acı verici darbeler" vurmaya devam edeceklerini kaydetti.

