Katar’ın El Cezire televizyonuna göre ABD Başkanı Donald Trump, CNN televizyonuna verdiği röportajda, müzakerelerin ilerlemeye devam etmesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılması halinde büyük bir ihtimalle İran ile savaşın yeniden başlatılması talimatını vermeyeceğini iddia etti.

Trump, bu durumun İran’ın çok güçlü bir anlaşma imzalayıp imzalamayacağına bağlı olduğunu ileri sürdü.

Trump'ın iddiasına göre Tahran, füze kapasitesinin yalnızca yüzde 10'unu, İHA kabiliyetlerinin ise yüzde 15'ini koruyabildi!

İran’ı yine tehdit eden Trump, “Bir saat içinde 38 İran köprüsünü imha edebiliriz” iddiasında bulundu.

