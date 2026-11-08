İran'ın Irak Büyükelçisi Muhammed Kazım Al-ı Sadık, Irak Ulusal Haber Merkezi'ne (El-Merkez el-Haberi el-Vatani) verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehdit ve açıklamalarını değerlendirdi.

Trump'ın hayaller ve çelişkiler dünyasında yaşadığını belirten Al-ı Sadık, ABD Başkanı'nın bu savaşı stratejik, askeri ve siyasi açıdan kaybettiğini ifade etti.

Trump'ın açıklamalarını içi boş ve dayanaksız olarak nitelendiren İranlı diplomat, "Zafer bizim olacak" ifadelerini kullandı.

Irak Ulusal Gençlik Platformu'nun açılış törenine katılan Al-ı Sadık, Irak'taki gençlerin potansiyelinin değerlendirilmesinin önemine de değindi.

Irak'ın genç nüfuslu bir ülke olduğunu belirten büyükelçi, hükümetlerin ve sivil toplum kuruluşlarının gençlere özel önem vermesi, ihtiyaç duydukları hizmetleri sunması ve eğitim ile mesleki beceri geliştirme fırsatları sağlaması gerektiğini ifade etti.