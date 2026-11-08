IKBY Başkanlığı, bugün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Neçirvan Barzani'nin İran heyeti ile görüştüğünü duyurdu. Heyete, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nda IKBY dosyasından sorumlu General Muhammed Rıza Mesgeriyan başkanlık etti.

Görüşmede, Irak ve IKBY ile İran arasındaki ilişkiler değerlendirildi. Ayrıca iki tarafın ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde farklı alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesi üzerinde duruldu.

Görüşmenin bir diğer gündem maddesini güvenlik işbirliği ve bölgede istikrarın korunması oluşturdu. Bu kapsamda taraflar, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi için bölge ülkeleri arasındaki işbirliği ve ortak koordinasyonun sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. Sorunların ve anlaşmazlıkların çözümünde diyalog, barışçıl yöntemler ve diplomasiye başvurulması gerektiği vurgulandı.

Görüşmenin diğer bölümünde Neçirvan Barzani ve konuk heyet, Irak'la IKBY dahil olmak üzere İran arasındaki güvenlik mutabakatları ele aldı. Taraflar ayrıca kendilerini ilgilendiren diğer bazı konularda da görüş alışverişinde bulundu.