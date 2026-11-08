Al Masirah televizyonuna göre Yemen Yüksek Siyasi Konseyi üyesi Muhammed Ali el-Husi, Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu’nun devam eden saldırılarına tepki gösterdi.

El-Husi, savaş ve ablukanın sürmesinin Yemen halkının farklı alanlardaki gücünü artıracağını vurguladı.

Muhammed Ali el-Husi, Yemen silahlı kuvvetlerinin "birçok sürprize" sahip olduğunu söyledi.

Yemen silahlı kuvvetleri ile güvenlik birimlerinin görevlerini kararlılıkla sürdüreceğini ifade eden El-Husi, bu güçlerin savaş yıllarında edindiği tecrübelerin, kapasite ve yeteneklerinin gelişimine büyük katkı sağladığını kaydetti.

