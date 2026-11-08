Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, "Demir Kapı" planının kelime oyunundan başka bir şey olmadığını ve ABD'nin bununla hedefine ulaşamayacağını vurguladı.

Amerikalıların daha önce de "İran'ın iki hafta içinde ekonomik çöküş yaşayacağı" iddiasında bulunduğunu hatırlatan Tuğgeneral Muhibbi, ancak böyle bir durumun gerçekleşmediğine şahit olunduğunu ifade etti.

ABD'nin ekonomik kuşatma planlarının başarısızlıkla sonuçlandığını vurgulayan Tuğgeneral Muhibbi, Washington yönetiminin peşinde olduğu ve farklı isimler ve planlarla gündeme getirdiği ekonomik ablukayı asla gerçekleştirelemeyeceğini kaydetti.

Tuğgeneral Muhibbi, ABD'nin bu konuda ciddi olması durumunda kendilerinin bundan çok daha kararlı hareket edeceğini belirterek, komşu ülkelerle ilişkiler konusunda gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

İran'ın komşu ülkelerle olan ticari ve diplomatik ilişkilerine de değinen Askeri Sözcü, "Komşularımızla iyi ilişkilerimiz var ve bu bağları sürdürmek için elimizde çeşitli yollar mevcut. ABD, bu yolları kapatmaktan fersah fersah uzaktır ve buna gücü yetmez." diye konuştu.

