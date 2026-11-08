Mısır basını, Kahire'den Asvan'a giden yolcu treninin bazı vagonlarının, Giza vilayetine bağlı Ayat kentinde Rayka ve Kefr Ammar bölgeleri arasında raydan çıktığını duyurdu. Feyyum'dan gelen trenin raydan çıkan vagonlara arkadan çarpması üzerine kaza meydana geldiği bildirildi.

Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kahire-Asvan demir yolu hattında meydana gelen kazada 64 kişinin yaralandığı kaydedildi. Kaza nedeniyle Kahire-Asvan demir yolu hattında tren seferlerinin her iki yönde geçici olarak durdurulduğu aktarıldı.