ABD'den ''İran'' açıklaması

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile İran'ın nükleer programına ilişkin fikir alışverişinde bulunduğunu söyledi.

İran'ın şu anda iyi durumda olmadığını iddia eden Sullivan, ''Şimdi fırsat var. Trump'ın (İran'la) anlaşmaya varmasını umuyorum.'' dedi.

İran'ın nükleer programı konusunda Siyonist rejimin temsilcileriyle de görüştüğünü ifade eden Sullivan, bunun deyayları hakkında Trump'a da bilgi verdiğini söyledi.

İran nükleer anlaşması olarak da bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.