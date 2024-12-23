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23 Ara 2024 20:40

Harazi: İran diyaloğa hazır

Harazi: İran diyaloğa hazır

İran Dış İlişkiler Stratejik Konsey Başkanı Kemal Harazi, Tahran'ın diyaloğa hazır olduğunu ancak baskılara boyun eğmeyeceğini söyledi.

Lübnan merkezli El Mayadeen televizyonuna konuşan İran Dış İlişkiler Stratejik Konsey Başkanı Kemal Harazi, İran'ın nükleer meselesi hakkında açıklamada bulundu.

Harazi, Tahran'ın diyaloğa hazır olduğunu ancak baskılara boyun eğmeyeceğini söyledi.

Kemal Harazi, ''Nükleer programımızın barışçıl olduğundan eminiz. ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesine rağmen müzakere masasından hiç ayrılmadık. Karşılıklı saygı ve çıkarlara dayalı onurlu müzakerelere girmeye her zaman hazırız.'' dedi.

İran'a olası saldırı hakkında Harazi, İran'ın kendisine karşı herhangi bir saldırıya yanıt vereceğini belirtti.

Harazi, 2.Trump dönemine dair, ''Yeni ABD hükümetinin politikasına göre adım atacağız.'' diye konuştu.

İran nükleer anlaşması olarak da bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

News ID 1922784

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