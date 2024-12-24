Japonya'nın İran ve ABD arasındaki olası arabulucuk rolü

Japonya'nın, İran ve ABD arasında olası bir arabulucuk rolü üstlenebileceği iddia ediliyor. Japonya'nın, İran ve ABD arasındaki nükleer anlaşma konusundaki müzakerelere arabulucu olarak katılabileceği belirtiliyor.

Bir kaynağa dayandırılan habere göre, İran hükümeti, Donald Trump'ın başkanlık dönemi sonrası ABD ile yapacağı olası görüşmelerde Japonya'nın arabulucuk yapmasını değerlendiriyor.

Japonya, İran için dost bir ülke olarak kabul ediliyor ve bu rol, gerilimi azaltma ve nükleer programla ilgili meselelerde çözüm arayışında önemli bir adım olabilir.

2018 yılında Donald Trump yönetimi, nükleer anlaşmayı "yetersiz" bulduğundan ABD'nin anlaşmadan çekilmesine karar vermişti. İran, bu anlaşma kapsamında uluslararası yaptırımların kaldırılmasını kabul ederek nükleer faaliyetlerini sınırlamıştı. Ancak Trump, "maksimum baskı" politikasını devreye sokarak İran'a yönelik yeniden yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. İran ise, bu yaptırımlara ve Avrupa'nın anlaşma yükümlülüklerini yerine getirmemesine tepki olarak, bazı nükleer taahhütlerinden geri adım attığını duyurmuştu.

Biden yönetimi ise 2022 Mart ayında, Viyana'da dolaylı görüşmeler başlatarak nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak için adımlar atmaya başlamıştı. Ancak bu görüşmeler bazı teknik ilerlemelere rağmen sonuçsuz kalmıştı.

Şimdi ise Japonya'nın, İran ve ABD arasında daha sağlıklı bir diyalog kurulmasında rol oynaması bekleniyor. Japonya'nın bu süreçteki aracılık rolü, gerilimi azaltma ve iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin kapılarını aralayabilir.