İran: Şam'da büyükelçilik için diplomatik görüşmeler sürüyor

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani , Suriye’deki son durum ve yönetim değişikliklerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Muhacirani, İran’ın Şam’daki büyükelçiliğini yeniden açma süreciyle ilgili olarak, “Hazırız ve karşı tarafın da hazır olduğunu görüyoruz. İki ülkenin büyükelçiliklerinin yeniden faaliyete geçmesi için görüşmeler devam ediyor” dedi.

Sözcü Muhacirani ayrıca Suriye’deki gelişmelerle ilgili olarak “Bizim için önemli olan, Suriye’de halkın iradesine dayalı bir sürecin işlemesidir. Bunun yanı sıra terörizmin önlenmesi ve ülkenin dış müdahalelerden korunması temel önceliklerimiz arasında yer alıyor.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı’nın Mısır ziyareti ve bölgesel işbirliği

Muhacirani, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Mısır’daki BRICS Grubu toplantısına katılımıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü Muhacirani, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Mısır Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin ve bölgesel işbirliğinin ele alındığını belirterek “Kadim iki medeniyetin ortak geçmişi ve kültürel bağları, bölgeye barış ve istikrar getirmek için bir köprü olabilir.” açıklamasını yaptı.

Ayrıca bölgedeki gerilimlerle ilgili açıklamalarına devam eden Muhacirani, Gazze ve Lübnan’daki duruma atıfta bulunarak, bölgenin kaosa sürüklenmesinin ne bölge ülkelerine ne de dünyaya bir fayda sağlayacağını dile getirdi.

D8 Ülkeleri ve Enerji Kaynakları

Sözcü, İran’ın üyesi olduğu D8 (Gelişmekte Olan Sekiz Ülke) Grubu’nun enerji ve ekonomi hedeflerine ilişkin açıklamalarda da bulundu.

Sözcü, “İslam ülkeleri, dünya enerji kaynaklarının önemli bir kısmını elinde bulunduruyor. Ancak bu kaynakların ekonomik eşitsizlikleri çözmek için daha etkili bir şekilde kullanılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

D8 ülkelerinin, enerji kaynaklarının doğru yönetimi ve ekonomik kalkınma için daha fazla iş birliği yapmasının önemine değinen Sözcü, bu ülkelerin küresel ekonomide daha güçlü bir konuma gelmesi gerektiğini ifade etti.