Gazze'de ampute futbolcular, aylar sonra antrenman yaptı

AA’ya göre, Dünya Ampute Futbol Federasyonu üyesi Filistin Ampute Futbol Derneği, Gazze’de kimi İsrail saldırılarında kimi de çeşitli kazalarda uzuvlarını kaybeden ampute futbolculara moral vermek amacıyla Deyr el-Belah’taki Annan futbol sahasında antrenman programı organize etti.

Filistin Ampute Futbol Derneği Başkanı Fuad Ebu Galyun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıların başlangıcından bu yana ilk kez ampute bireyler için bir antrenman düzenlendiğini belirtti.

"Umutları yeniden yeşertmek istiyoruz"

Ebu Galyun, "Bu girişim, oyuncularımıza yalnız olmadıklarını göstermek ve onların spora aktif katılımını sağlamak için yapıldı. Umutları yeniden yeşertmek istiyoruz." dedi.

Ampute bireylerin spor yoluyla yeniden hayata tutunmalarını sağlamayı hedeflediklerini aktaran Ebu Galyun, hayatın normale dönmesinin ardından Gazze'deki ampute bireyler için bir "spor kenti" inşa edilmesini arzu ettiklerini söyledi.

Bir günlüğüne de olsa etkinlikle Gazzeli ampute futbolcuların, savaşı ve sıkıntılarını unutmasını, moral ve motivasyonlarını yükseltmek istediklerini dile getiren Ebu Galyun, Gazzeli sporcuların sadece gıda değil, ilaç ve tıbbi malzeme desteğine de ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Hedef 2026 Dünya Kupası'na katılmak

Filistin Ampute Milli Futbol Takımı oyuncularının 2025'te Batı Asya Oyunları elemelerini geçerek 2026 Dünya Kupası'na katılmayı hedeflediklerini belirten Ebu Galyun, bu süreçte destek çağrısında bulundu.

Sporun fiziksel ve sosyal rehabilitasyon için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Ebu Galyun, Gazzeli sporcular ve özellikle de ampute sporcuların önündeki engellerin kaldırılması için destek çağrısı yaptı.

İrlanda Ampute Futbol Takımı kurucusu, İrlandalı antrenör Simon Baker tarafından 2019'da kurulan Gazze'nin ilk çocuk ampute futbol takımı, 2021'de Filistin Ampute Milli Futbol Takımı'na dönüştü.

Gazzeli ampute futbolcular, daha önce Asya Oyunları (2022) ve Fransa'da düzenlenen uluslararası maçlarda Filistin'i temsil etti ancak Kasım 2023'te Malezya'daki turnuvaya İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle katılamadı.

Gazze'de 500'den fazla sporcu öldürüldü

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarda geçen bir yıllı aşkın sürede çoğunluğu spor akademileri üyesi ve çocuk, yaklaşık 300'ü futbolcu olmak üzere çeşitli spor dallarında 500'den fazla sporcu, hakem ve spor görevlisi hayatını kaybetti.

Saldırılar sonucunda ülkenin spor altyapısı da yerle bir edildi. Filistinli sporcular öldürülürken, merkezleri de İsrail tarafından bombalanarak yerle bir ediliyor, tesisler ve spor salonları ile stadyumlar buldozerlerle yıkılıyor.

İsrail saldırıları sonucunda Gazze'deki spor tesislerinin yüzde 90'ı tahrip edilirken futbol sahaları artık mezarlık olarak kullanılıyor.