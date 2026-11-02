İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hameney’in 10 yaşındaki bir öğrenci çocuğun mektubuna verdiği samimi yanıt yayımlandı.

Tahranlı bir çocuk, 14 Eylül 2026 tarihinde Ayetullah Seyyid Mücteba Hameney’e şöyle bir mektup göndermişti:

"Allah’ın adıyla,

Selam efendim,

Ben Alireza Bahşi. On yaşındayım ve Tahran’da yaşıyorum. Doğrusu, mektubumun size ulaşıp ulaşmayacağını bilmiyorum. Keşke sizinle yüz yüze konuşabilseydim. Sizin rehberliğiniz ve yol göstericiliğiniz için size çok minnettarız. Gönderdiğim bu para, size teşekkür etmek ve İslam savaşçılarına destek içindir.

Sizinle görüşmeyi dilerim.

Alireza Bahşi İrec

23/06/1405

Not: Geç de olsa doğum gününüz kutlu olsun."

İslam Devrimi Lideri'nin verdiği yanıt ise şöyle:

“Bismillahirrahmanirrahim,

Aziz evladım Alireza Bahşi,

Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuh.

Gösterdiğiniz sevgi dolu ilgiye teşekkür ederim. Elbette bendenizin doğum günü Esfend ayındadır. Karşılıklı olarak ben de size naçizane bir hediye takdim ediyorum. Aile fertlerine selamlarımı iletiniz.

Seyyid Mücteba Hameney

19/07/1405

Not: Okunaklı bir el yazınız var.”



