İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İRNA'ya verdiği mülakatta, arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan üzerinden yürütülen istişarelerin oldukça yoğun bir tempoda devam ettiğini belirtti.

Erakçi, "Kendi şartlarımızı ve planımızı sunduk; süreç artık Washington'un siyasi rasyonelliğine bağlıdır. Eğer samimi bir diplomasi yolunu seçerlersek masada kalmaya devam ederiz; ancak aldatmaca ve askeri saldırı yoluna giderlerse, geçmişten çok daha sert ve ağır bir yanıtla karşılaşacaklardır" ifadelerini kullandı.

“Hürmüz Boğazı'nın durumu net: Şartlar kabul edilirse geçiş sağlanır"

Hürmüz Boğazı'nın durumuyla ilgili net mesajlar veren Erakçi, "Tahran'ın Hürmüz’ün yeniden açılmasına yönelik şartları son derece açık ve şeffaftır. Bu şartlar kabul edildiği takdirde Boğaz açılacak ve müzakereler yeniden başlayacaktır. Aksi takdirde mevcut durum devam edecek ve İran taviz vermeyecektir" dedi.

İran-Çin temasları

Erakçi, Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Bakıri’nin Pekin'de gerçekleştirdiği görüşmelerin, kilit ortaklarla yürütülen stratejik temaslar çerçevesinde olduğunu belirterek; Çin tarafıyla bölgedeki makro dengeler, güvenlik meseleleri ile barış ve savaş eksenli konuların görüşüldüğünü ifade etti.

"Dış politikada önceliğimiz komşularımızdır"

Bakan Erakçi, dış politikanın temel önceliğinin komşular olduğunu vurgulayarak, Türkmenistan’a gerçekleştirdiği ziyaretin, liderler düzeyindeki Avaza zirvesinde alınan kararlar doğrultusunda yapıldığını belirtti.

