İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aşkabat’ta Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Erakçi, Türkmenistan Dışişleri Bakanı ve mevkidaşı Raşid Meredov ile de yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade etti.

İki ülke arasındaki ortak tarih ve derin kültürel bağların iş birliğini geliştirmek için sağlam bir temel oluşturduğunu vurgulayan Erakçi, “Komşularımız bizim önceliğimizdir” dedi.