İran Devrim Muhafızları Ordusu, kısa süre önce iki adet MQM-170 tipi ABD keşif insansız hava aracının, Keşm Adası’nın güneyindeki hava sahasında Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait gelişmiş elektronik harp sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Devrim Muhafızları tarafından yapıla açıklamada, son iki İHA’nın da ele geçirilmesiyle bu türden ABD’ye ait ve Devrim Muhafızları personelinin kontrolüne geçen İHA sayısının dörde ulaştığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ABD’nin söz konusu İHA’ları kullanarak hedeflerine ulaşamadığı öne sürülerek, CENTCOM Komutanı Brad Cooper’ın siciline bir başarısızlık daha eklendiği iddia edildi.