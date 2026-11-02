Arap medyasına göre Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, bugün yaptığı açıklamada, Suudi savaş uçaklarının son 24 saatte Yemen'e yönelik 109 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Seri, Suudi savaş uçaklarının Saada, Taiz, Lahic, El Cevf ve Hudeyde vilayetlerindeki sivil yerleşim yerlerini ve noktaları bombaladığını duyurdu.

Hava saldırıların Hamis Muşayt ve Taif askeri üslerinden havalanan F-15 ve Typhoon tipi savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiğini belirten Seri, bu saldırıların sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını kaydetti.

Yahya Seri ayrıca, gerginliğin tırmanmasının başlangıcından bu yana Suudi Arabistan'ın Yemen'e düzenlediği toplam hava ve füze saldırısı sayısının 3 bin 3939'a ulaştığını söyledi.

