Katar'ın televizyonu El Cezire'nin haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, İran hakkında yeni iddialar ortaya attı.

Trump, İran’ın nükleer silah edinmesini engellemek için rejim değişikliğine gerek olmadığını iddia etti.

Tahran yönetiminin Washington ile anlaşma yapmak istediğini ileri süren Trump, İran’la dolaylı görüşmelerin nasıl sonuçlanacağının henüz belli olmadığını ifade etti.

Trump, “İşi askeri yolla sonlandırmak zorunda kalabiliriz" diyerek İran'ı tehdit etti.

Trump, ABD'nin mevcut çatışma sürecinin büyük bölümünde fiilen savaş halinde olmadığını öne sürdü.

Donald Trump, “Henüz İran’a nihai darbeyi vurmuş değiliz. Bu savaşın Vietnam Savaşı gibi uzun süreli bir çatışmaya dönüşmesini istemiyorum” iddiasında bulundu.