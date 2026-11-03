İran Meclis Başkanvekili Hamid Rıza Hacı Babayi, Meclis’in bugün (3 Kasım Salı) düzenlenen açık oturumunda, 4 Kasım dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

ABD Büyükelçiliği’nin işgalinin yıl dönümü ve Dünya Emperyalizme Karşı Mücadele Günü olarak anılan 4 Kasım'a değinen Hacı Babayi, “Suçlu ABD şunu bilmelidir ki biz emperyalizme karşıyız. Çünkü hiçbir milletin kendi iradesini başka bir millete dayatma hakkı yoktur” dedi.

İran’ın tehdit ve saldırılara karşı hazırlıklı olduğunu vurgulayan Meclis Başkanvekili, “İnancımıza, ulusal gücümüze ve savunma kapasitemize dayanarak her türlü tehdit ve saldırı karşısında direneceğiz” ifadelerini kullandı.