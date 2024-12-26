Pezeşkiyan’dan Aliyev'e taziye telefonu

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak başsağlığı dilediği açıklandı.

Görüşmede Pezeşkiyan, Azerbaycan Havayolları'na ait bir yolcu uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için Azerbaycan hükümeti ve halkına taziyelerini iletti.

İran'ın Azerbaycan'la ilişkilerini geliştirmek istediğini belirten Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İlham Aliyev'i Tahran'a davet etti.

Ne olmuştu?

Azerbaycan Hava Yollarının (AZAL), Bakü-Grozni seferini yapan Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

AZAL, uçakta 5'i mürettebat 62'si yolcu, toplamda 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, kazada 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin kurtulduğunu bildirmişti.