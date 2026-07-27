İran milletinin direnişi tek kutuplu dünya ile mücadelenin sembolüdür

Şanghay İş Birliği Örgütü'nün (ŞİÖ) 25’inci kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen ‘2026 ŞİÖ Medya ve Düşünce Kuruluşları Zirvesi’, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te başladı.

26-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu önemli organizasyon, Kırgızistan Ulusal Haber Ajansı “Kabar” ve Çin’in resmi haber ajansı “Xinhua” ev sahipliğinde düzenleniyor.

Bu yılki zirvenin ana teması, “Yeni Çağda Şanghay Ruhu: Ortak Değerlerden Somut İş Birliğine” olarak belirlendi.

İran’dan Mehr Haber Ajansı’nın da yer aldığı etkinliğe 25 ülkeden yaklaşık 200 temsilci katıldı.

Mehr Haber Ajansı Genel Müdürü Muhammed Mehdi Rahmeti zirvede yaptığı konuşmada, ŞİÖ üye devletleri arasında medya iş birliğini teşvik etme çabalarından dolayı Çin'in Xinhua Haber Ajansı'na teşekkür etti. Kırgızistan hükümetine ve halkına toplantıya ev sahipliği yaptıkları için teşekkür eden Rahmeti, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün, üyelerinin birlik ve dayanışması sayesinde, farklı potansiyelleri hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde güçlü bir kuvvete dönüştürebileceğine inandıklarını vurguladı.

Rahmeti, Örgüt içindeki medeniyetlerin tarihsel olarak İpek Yolu ile birbirine bağlı olduğunu belirterek, "Şanghay Ruhu"nun, üye devletlerin potansiyelini kalkınma ve istikrara yönlendirmeye katkıda bulunan ortak bir anlayış oluşturmanın temeli olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Rahmeti, "Son aylarda, saldırganlık karşısında direnişin anlamını tüm gücüyle gösteren bir ülkeden geliyorum. İran milletinin son dönemdeki direnişi, tek kutuplu dünya ile mücadelenin sembolüdür” dedi.

Rahmeti, "İnsanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk" kavramının gerçekleştirilmesinin, fikir üreticisi olarak araştırma merkezleri ile bu vizyonları yayma ve üye devletlerin halkları arasında ortak bir anlayışı pekiştirme aracı olarak medya arasında yakın bir işbirliği gerektirdiğini vurguladı.

Günümüzde dünyanın yaygın bir şekilde yanlış anlamalar ve önyargılarla boğuştuğunu ve bunun örgüt üyeleri arasında güvenin kurulmasını engellediğini ifade eden Rahmeti, Entegre akıllı medyanın yanlış anlamaları düzeltmede, güveni güçlendirmede, anlaşmazlıkları çözmede ve bölgesel işbirliğini desteklemede çok önemli bir rol oynayabileceğini belirtti.

Entegre akıllı medyanın sadece teknolojik bir ilerleme değil, içerik üretimi, dağıtımı ve izleyici etkileşimi mekanizmalarında kapsamlı bir dönüşüm olduğunu vurgulayan Rahmeti. “Bu, bilgi alışverişine ve çok taraflı koordinasyona dayalı bir ağ yönetişim modelinin benimsenmesini gerektiriyor.” ifadesini kullandı.

Rahmeti konuşmasının sonunda, örgüt içinde medya işbirliğini geliştirmek için dört öneride bulundu.

Bu öneriler arasında ortak bir medya ve entelektüel platform oluşturulması, "Şanghay Ruhu"nun ne ölçüde somutlaştırıldığını değerlendirmek için periyodik bir mekanizma geliştirilmesi, medya, yapay zeka ve dezenformasyonla mücadele alanlarında başarılı deneyimlerin paylaşılması ve yanlış anlamaların siyasi veya güvenlik krizlerine dönüşmeden önce izlenmesi ve ele alınması için kalıcı bir danışma ağının oluşturulması yer almaktadır.

