Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Medya Zirvesi Bişkek'te başladı

26-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu önemli organizasyon, Kırgızistan Ulusal Haber Ajansı “Kabar” ve Çin’in resmi haber ajansı “Xinhua” ev sahipliğinde düzenleniyor.

Bu yılki zirvenin ana teması, “Yeni Çağda Şanghay Ruhu: Ortak Değerlerden Somut İş Birliğine” olarak belirlendi.

İran’dan Mehr Haber Ajansı’nın da yer aldığı etkinliğe 25 ülkeden yaklaşık 200 temsilci katılıyor.

Mehr Haber Ajansı temsilcileri, organizasyon kapsamındaki uzmanlık oturumlarına ve ikili görüşmelere katılım sağlayarak İran’ın bölgesel perspektifini paylaşacak.

Zirvede, günümüz medya ekosisteminin karşı karşıya olduğu temel sorunlar, dijital teknolojilerin gelişimi, siber güvenlik, yapay zeka uygulamaları, dezenformasyon ve sahte haberlerle mücadele ile ŞİÖ bünyesinde bilgi güvenliğinin sağlanması gibi konular ele alınıyor.