  1. İran
30 Ara 2024 09:25

Pezeşkiyan’dan Hindistan'ın eski başbakanı için taziye mesajı

Pezeşkiyan’dan Hindistan'ın eski başbakanı için taziye mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Hindistan’ın eski başbakanı Manmohan Singh’in vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Hindistan eski Başbakanı Manmohan Singh'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Hindistan eski Başbakanı Dr. Manmohan Singh'in vefatını nedeniyle merhumun ailesine, yakınlarına, Hindistan halkına ve hükümetine başsağlığı diliyorum. Dr. Singh, Hindistan için bilge bir liderlik örneği sergilemiş ve İran ile Hindistan halkları arasındaki ilişkilerin güçlü bir destekçisi olmuştur."

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Singh 26 Aralık'ta kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

News ID 1922946

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