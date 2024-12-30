Pezeşkiyan’dan Hindistan'ın eski başbakanı için taziye mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Hindistan eski Başbakanı Manmohan Singh'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Hindistan eski Başbakanı Dr. Manmohan Singh'in vefatını nedeniyle merhumun ailesine, yakınlarına, Hindistan halkına ve hükümetine başsağlığı diliyorum. Dr. Singh, Hindistan için bilge bir liderlik örneği sergilemiş ve İran ile Hindistan halkları arasındaki ilişkilerin güçlü bir destekçisi olmuştur."

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Singh 26 Aralık'ta kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.