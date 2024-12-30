Çin'den ''Abbas Irakçi-Wang Yi'' görüşmesiyle ilgili açıklama

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugün düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta İranlı mevkidaşı Abbas Irakçi’yle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin, Çin’in Ortadoğu konusundaki tutumunu açıkladığını hatırlattı.

Mao, “Wang Yi görüşmede, Ortadoğu sorununda bölge ülkelerinin başta egemenlik ve toprak bütünlüğü olmak üzere meşru ve makul kaygılarına saygı gösterilmesi, bölge halkının bağımsız tercihleri ile ülkelerin tarihi ve kültürel geleneklerine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti. Wang Yi, Ortadoğu’nun kaosun üstesinden gelmesi için en ivedi görevin şiddete son verilmesi, insani krizin ortadan kaldırılması, sorunların siyasi yolla çözülmesi ve diyalogun yeniden başlatılması olduğuna dikkat çekti. Bu, Çin’in Ortadoğu sorunundaki temel duruşudur.” ifadesini kullandı.