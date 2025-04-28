Kuzey Kore: Rusya’ya askerimizi gönderdik

Sputnik'e göre, Kuzey Kore Merkez Askeri Komisyonu’nun yaptığı açıklamada, ülkenin lideri Kim Jong-un’un Rusya’ya silahlı eylemlere katılmak üzere asker gönderme kararı aldığı bildirildi.

Komisyonun açıklamasında, “Yoldaş Kim Jong-un, mevcut askeri ve siyasi duruma ilişkin analiz ve değerlendirmesine dayanarak, mevcut durumun Kuzey Kore ve Rusya arasındaki Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın 4. Maddesi kapsamına girdiği sonucuna vardı ve bu temelde Rusya’ya bilgi vererek silahlı kuvvetlerimizi çatışmalara katılmak üzere göndermeye karar verdi” ifadesi kullanıldı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un asker sevkiyatını iki ülke arasındaki dostluk ve birliği güçlendirmek, kalkınma ve refahlarını sağlamak ve devletinin onurunu korumak için kutsal bir görev olarak gördüğü kaydedilirken şu değerlendirmeye yer verildi:

Birliklerimizin Rusya Federasyonu topraklarındaki askeri eylemleri Birleşmiş Milletler Antlaşması, uluslararası hukuk ve Kuzey Kore ile Rusya arasındaki Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması hükümlerine tamamen uygun ve bunların sadakatle yerine getirilmesinin önemli bir örneği.

Kim Jong-un, vatanın ve ulusun ebedi hatırasının bir işareti olarak çatışmada ölen askerleri onurlandırmak üzere yakında Pyongyang'da bir askeri zafer anıtı dikme sözü verdi.

Daha önce Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğu raporda, “Kursk Bölgesi’nde Rus askerleri ile omuz omuza hareket eden Kuzey Kore askerlerinin, metanet ve kahramanlık ortaya koyduğunu” belirterek, Kuzey Kore’nin Kursk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin yenilgiye uğratılmasındaki yardımlarının altını çizmişti.

Rusya ve Kuzey Kore liderleri, Putin'in Pyongyang ziyareti sırasında 19 Haziran 2024’te Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı. 9 Şubat 2000 tarihli Rusya-Kuzey Kore dostluk, iyi komşuluk ve işbirliği anlaşmasının yerini alacağı belirtilen bu anlaşma, onay belgelerinin karşılıklı olarak teati edilmesininardından 4 Aralık'ta yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın dördüncü maddesi, bir tarafın başka bir devlet veya birden fazla ülke tarafından silahlı saldırıya maruz kalması durumunda, diğer tarafın derhal askeri yardımlar dahil olmak üzere yardım sağlamasını öngörüyor. Bu husus Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesi ve Rusya ile Kuzey Kore yasalarında da belirtiliyor.