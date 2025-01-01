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1 Oca 2025 11:33

Gazze saldırılarında 2025'in ilk şehitleri

Gazze saldırılarında 2025'in ilk şehitleri

Gazze Şeridi’nde 2025 yılı, Siyonist Rejim'in yeni saldırılarıyla kanlı bir şekilde başladı. Saldırıda biri çocuk ve biri kadın olmak üzere iki kişi şehit düştü.

Siyonist Rejim güçlerinin 2025 yılının ilk gününde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 8 yaşındaki Adem Semir Alyan ve 27 yaşındaki Holud İsmet Ebu Dahir şehit düştü.

Filistinli sağlık yetkilileri, İsrail’in hava saldırılarında sivillerin hedef alındığını ve yaralanan birçok kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi. 

Gazze’de zaten zor durumda olan insani koşullar, saldırılarla birlikte daha da kötüleşiyor. Elektrik, su ve gıda sıkıntısının devam ettiği bölgede, siviller yaşam mücadelesi veriyor. Filistin halkı, uluslararası toplumdan derhal harekete geçerek İsrail’in saldırılarına son verilmesi için adım atılmasını talep ediyor.

News ID 1923017

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