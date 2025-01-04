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4 Oca 2025 19:27

Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile görüştü

Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile telefonda görüştü.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Ukraynalı mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna ve Suriye'deki durum ele alındı.

Sybiha da sosyal medya platformu X hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu. Sybih, İngilizce ve Türkçe yaptığı paylaşımda, "Bugünkü meslektaşım ve dostum Hakan Fidan ile yaptığımız görüşmede, ikili gündemimizi, cephedeki durumu, Karadeniz’deki güvenlik konularını, Suriye ve Orta Doğu’daki durumu ele aldık. Stratejik ortaklığımızı daha da güçlendirmek için koordineli çabalar üzerinde mutabık kaldık." dedi. 

News ID 1923114

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